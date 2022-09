O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil Gilmar Mendes afirmou-se esta quarta-feira convicto de que a democracia “não está em risco”, afastando o cenário de repetição do golpe militar de 1964 que instaurou a ditadura militar.

Gilmar Mendes falava à margem do Fórum Independência com Integração que reuniu especialistas luso-brasileiros numa programação cultural e de debates que esta quarta-feira começou no Porto no âmbito das comemorações do bicentenário da Independência do Brasil.

Não vejo essa possibilidade (do golpe militar de 1964 no Brasil a que aludiu recentemente o presidente do Brasil, JairBolsonaro quando admitiu que a história pode repetir-se). Inclusive, nas sondagens feitas na imprensa percebe-se que a democracia tem um grande apoio no Brasil. (…) Devemos operar para que o sistema político eleitoral funcione, como tem funcionado, e que quem ganhar as eleições obtenha o mandato de acordo com a vontade do povo”, disse o juiz.

As eleições presidências no Brasil estão agendadas para 02 de outubro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com um discurso apaziguador e procurando fugir do alarmismo, Gilmar Mendes ainda assim, lembrou os méritos da ação do Supremo na luta, nos últimos dois anos, contra os efeitos da pandemia da Covid-19, lembrando que “não fosse a ação do STF” e o país não se teria “ficado pelos 670 mil mortos” (…) e, talvez, “atingisse o milhão de mortes, enquanto o governo apostava na imunidade de rebanho (de grupo) quando todos percebiam que não seria assim”.

Estamos num processo eleitoral normal apesar de algumas refregas e o número superior de queixas no STF faz parte”, assinalou o magistrado brasileiro.

Questionado sobre a imagem do Brasil de Bolsonaro no estrangeiro, voltou a ser diplomático, respondendo “haver muitos Brasis” antes de recordar a “imagem do Pelé, de Neymar, da seleção brasileira de futebol e dos cantores brasileiros” para referir ter a “impressão” de que o país tem “boas imagens que precisam de ser mostradas e cultivadas”.

Insistindo que a democracia “não está em risco”, afirmou “não ver ninguém que queira comprometer a democracia” e que “as pessoas acreditam em todo o processo eleitoral e estão a organizar-se para enfrentar as eleições”.

Promovido pelo Instituto Pernambuco Porto Brasil, o painel, que nas palavras do apresentador, Vitalino Canas, “juntou a responsabilidade social e a democracia, duas palavras poderosas que estão em constante ameaça”, contou ainda com outra ministra do STF, Carmen Lúcia, para quem “ninguém pode achar que é cidadão e que não tem de responder por isso, que só tem direitos”.

“Na Constituição do Brasil há também deveres e esses deveres são para com todos”, sublinhou a juíza que terminou a sua intervenção assegurando que o “STF muitas vezes diz não a alguém para dizer sim à democracia brasileira”.