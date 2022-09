O PSD de Marco de Canaveses acusou esta quinta-feira a presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira (PS), de “incapacidade política“, ao retirar a confiança política ao seu vice-presidente, Bruno Magalhães, lamentando o “espetáculo” em torno deste caso.

“O PSD lamenta o espetáculo promovido, mas não se surpreende. A troca de graves acusações entre a presidente e o vice-presidente comprovam que a Câmara Municipal sempre foi o teatro de fachada para o qual o PSD alertou desde 2017”, lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

Na segunda-feira, a autarquia informou que a presidente Cristina Vieira tinha retirado as competências delegadas no vice-presidente, Bruno Magalhães.

Em comunicado, informava que o despacho da chefe do executivo revogava “a vice-presidência e qualquer representação do município pelo vereador”.

“A decisão é justificada por motivos de falta de confiança política e lealdade institucional“, lê-se na informação, indicando, por outro lado, que foi designado para as funções de vice-presidente da Câmara de Marco de Canaveses o vereador Nuno Vítor Diogo Pinto.

O vereador Bruno Magalhães recusou-se a prestar declarações à Lusa sobre este assunto.

Hoje, o PSD, maior partido da oposição naquele concelho do distrito do Porto, considerou que as posições assumidas por Cristina Vieira e Bruno Magalhães traduzem “uma vergonha“, para a qual o concelho é arrastado.

“Cristina Vieira e o PS demonstraram mais uma vez que não têm capacidade para gerir a autarquia, arrastando para a esfera pública do município as lutas internas pelo poder, prejudicando a transparência que se exige”, declarou Francisco Sousa Vieira, presidente da concelhia, citado no comunicado.

O PSD exige, por outro lado, “que o PS, Cristina Vieira, Bruno Magalhães e os seus autarcas digam toda a verdade sobre a origem de tão dramáticas divergências dentro do executivo municipal”.

O PS lidera aquele município com maioria absoluta desde as autárquicas de 2017.

Cristina Vieira, atual líder da concelhia socialista, e Bruno Magalhães, até há pouco tempo o seu número dois no executivo municipal, já anunciaram publicamente que liderarão listas para a presidência dos órgãos locais do PS.