O Sporting de Braga defronta esta quinta-feira os suecos do Malmö em jogo da primeira jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, procurando manter a invencibilidade em jogos oficiais na presente época.

A equipa orientada por Artur Jorge vai iniciar o percurso europeu na Suécia, num grupo que conta ainda com os alemães do Union Berlim, do português Diogo Leite, e os belgas do Union Saint-Gilloise.

A equipa lusa está neste momento no segundo lugar da I Liga, com quatro vitórias e um empate, e vem de um triunfo frente ao Vitória de Guimarães por 1-0, com um golo do defesa Tormena apontado já aos 90+8 minutos, naquela que foi a última jogada da partida.

Tormena é uma das baixas para o jogo desta quinta-feira, tal como Iuri Medeiros, ambos castigados, enquanto Niakaté falha a partida devido a lesão, com o técnico a chamar o central turco Serdar e o médio sérvio Racic, que chegaram ao clube perto do fecho do mercado.

O Malmö, bicampeão sueco, está atualmente apenas no sétimo lugar do campeonato, com 21 jogos disputados, e vem de uma derrota na última jornada por 3-2 na visita ao Efsborg.

Sporting de Braga e Malmö defrontam-se a partir das 17h45 (horas de Lisboa), no Estádio Eleda, num jogo que será arbitrado pelo croata Duje Strukan.