“A morte da minha amada Mãe, Sua Majestade a Rainha, é um momento da maior tristeza para mim e para todos os membros da minha família.” É assim que começa o comunicado divulgado pelo príncipe Carlos, que já aparece identificado como “Sua Majestade, o Rei”. Carlos, que a partir desta quinta-feira é o rei Carlos III.

Carlos acrescenta ainda na declaração, de três parágrafos, que sabe que a morte de Isabel II será sentida por todo o país e por toda a Commonwealth, bem como por “um sem número de pessoas em todo o mundo”.

O Rei diz ainda que este é um período de luto em que a família será confortada pelo “respeito e profundo afeto” que tantos sentem em relação à monarca.

