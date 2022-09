Marta Temido cumpriu a tarefa que o primeiro-ministro lhe exigiu antes de sair de funções de ministra da Saúde, um pedido que tornou público há mais de duas semanas. Deixa fechada — ainda que sem se conhecerem os detalhes — a regulamentação da nova direção do SNS e ao “novo ministro da Saúde” deseja “a melhor sorte” e deixa-lhe já a responsabilidade de nomear esse novo diretor.

O diploma estava na agenda para aprovação pelo Conselho de Ministros apenas no dia 15 de setembro, mas acabou por ser antecipado em uma semana — como o próprio António Costa já tinha previsto — para que Marta Temido fosse libertada mais cedo. A partir daqui está concluída a reforma que Costa lhe pediu, por isso a ministra da Saúde aproveitou a conferência de imprensa do Conselho de Ministros desta quinta-feira para se despedir e enviar “a melhor sorte” ao seu sucessor que deverá ser conhecido nos próximos dias.

Quando foi questionado se será quem lhe sucederá que escolherá o novo diretor executivo do SNS, Temido disse que esse “é um novo momento”, colocando-o nas mãos de quem se seguir. Costa tem corrigido sempre quem lhe pergunta por um “novo ministro” que pode ser “ministro ou ministra”, mas Marta Temido referiu-se ao “novo ministro da Saúde” para desejar “a melhor sorte” e dizer-lhe que “trabalhar no Governo é trabalhar em equipa”. Quanto ao seu futuro, a ministra de saída disse que continuará a fazer o seu trabalho”: Terei outras formas de servir o SNS.”

As perguntas sobre a data da substituição ou as razões da saída repetiram-se entre jornalistas, mas a ministra da Presidência foi assumindo as placagens, poupando a ministra a respostas numa altura de especial fragilidade em que a própria admitiu, agora a viva voz, que na sua decisão pesou o “contexto pessoal”. Assim, foi Mariana Vieira da Silva que atirou para António Costa o timing da substituição, garantindo que esse calendário será articulado entre o primeiro-ministro e o Presidente da República que só este sábado regressará da viagem ao Brasil.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.