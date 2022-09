O que é que acontece quando uma criatura fantástica encontra uma professora catedrática especializada em narrativas mitológicas, lendárias e maravilhosas, que sabe tudo sobre ela e a sua história? A dita criatura fantástica não consegue cumprir com o que se espera dela. É exatamente o que sucede em “Três Mil Anos de Desejo”, de George Miller, o autor dos “Mad Max”, baseado num conto da escritora A.S. Byatt. Alithea (Tilda Swinton), uma solitária professora de Narratologia, vai a um congresso a Istambul e compra, num bazar, um frasco artesanal. Abre-o no quarto do hotel e de lá sai um génio das Mil e Uma Noites (Idris Elba), que lhe concede os tradicionais três desejos, para poder ganhar a sua liberdade. Até aqui, nada de novo.

[Veja o “trailer” de “Três Mil Anos de Desejo”:]

Só que o génio teve azar, porque lhe saiu uma académica que domina completamente o seu campo de conhecimento, tem a perfeita consciência de que “não há nenhuma história sobre desejos que não seja uma história de advertência” e recusa formular qualquer desejo, já que está muito mais interessada em tirar nabos da púcara do génio, do que em querer coisas. Aliás, em vez de pedir desejos, dá a ideia que Alithea está é com desejos em relação à espadaúda e elástica criatura de tez escura e voz imponente. Ou seja, “Três Mil Anos de Desejo” é uma espécie de história de Aladino virada do avesso.

