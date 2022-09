Siga aqui o liveblog sobre a guerra

O alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros apreciou esta quinta-feira, em Maputo, a neutralidade de Moçambique como posição de paz sobre a guerra na Ucrânia, quase três meses depois de ter criticado quem é neutral.

“Estar neutro é estar do lado do agressor“, disse Josep Borrell numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a 16 de junho.

Neste dia e após um encontro com o Presidente moçambicano, Borrell referiu que “não se pode dizer que Moçambique esteja do lado do agressor”, sublinhando que o país lusófono “está do lado da paz”, logo “não pode estar ao lado de quem começou uma guerra”.

“Respeitamos a posição de Moçambique, país independente e soberano”, disse, em resposta à Lusa, acrescentando que o diálogo entre a UE e Maputo sobre as posições em relação à Ucrânia permitiu chegar a um entendimento.

Verónica Macamo, que acompanhou Borrell nas declarações à imprensa após o encontro de hoje com Filipe Nyusi, reiterou a posição moçambicana sobre a Ucrânia: “Não somos a favor da guerra, mas pelo diálogo“.

No início de março, poucos dias após o início da invasão russa da Ucrânia, a esmagadora maioria dos Estados-membros na Assembleia Geral das Nações Unidas – 141 dos 193 – condenou a ação de Moscovo, com Moçambique e Angola entre os países que se abstiveram.

Após o encontro de hoje com o chefe de Estado moçambicano, o líder da diplomacia europeia disse que Moçambique “é um parceiro fiável” com o qual a UE quer “aprofundar” relações, em prol da estabilidade global.

Josep Borrell começou neste dia uma visita de dois dias a Moçambique.

Na sexta-feira vai entregar equipamento (não bélico) para apoiar o combate ao terrorismo em Cabo Delgado.