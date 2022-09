Foi a monarca que mais marcou as últimas décadas e o seu prestígio ultrapassou o Reino Unido e a Commonwealth. Do Brasil a Israel, passando pelo Sri Lanka e pela Coreia do Sul, o mundo inteiro presta homenagem à Rainha Isabel II.

Várias pessoas, muitas delas sem ligação ao país, prestaram tributo junto às embaixadas britânicas e às principais avenidas de cidades de todo o mundo. Alguns Estados foram mais longe e iluminaram edifícios ou monumentos, colocaram o rosto de Isabel II em grandes ecrãs ou mupies, e içaram a bandeira d0 Reino Unido a meia haste.

Com 70 anos de reinado, a Rainha Isabel II visitou mais de 100 países (incluindo Portugal) e privou com inúmeros chefes de Estado.