Conheça os C’s maiúsculos da sétima arte

A escolha de… todos os sábados

Setembro é o mês das escolhas de Rodrigo Gomes. Espreite o vídeo abaixo para ficar a saber quais são as preferências cinéfilas deste artista da rádio e da TV, mas dizemos-lhe já que, para ele, Cinema com C Maiúsculo são filmes com super-heróis, histórias verídicas e grandes títulos da ficção científica. Assim, em setembro pode ver: “Eu, Tonya”, sobre a vida da patinadora artística Tonya Harding; e “A Origem”, com Leonardo di Caprio no papel principal e “Zombieland”, um filme de 2009 com Emma Stone num dos papéis principais. Tudo para transformar as suas noites de sábado em serões inesquecíveis.

Para outubro, as escolhas são de Ana Rocha de Sousa. Esta realizadora e atriz portuguesa é apaixonada por verdadeiros clássicos e na sua lista estão: “Psico”, uma obra prima de Alfred Hitchcock; “Todos Sabem”, um thriller” psicológico com assinatura do iraniano Asghar Farhadi ; “Marie Antoinette”, onde Sofia Coppola conta a história da última rainha francesa antes da revolução que mudou o mundo; “O Padrinho II”, da série que mostrou ao mundo como é a máfia italiana ; e, para terminar o mês, “Broken Flowers – Flores Partidas”, filme onde um bon-vivant descobre que tem um filho com quase 20 anos. São histórias que despertam os sentimentos mais nobres e merecem ser revistas mil e uma vezes. Aproveite.

Sam the Kid, o rapper de Chelas, escolheu para novembro quatro filmes icónicos, realizados por autênticas referências daquilo que se faz de melhor em cinema: Quentin Tarantino, Christopher Nolan e Francis Ford Coppola. Prepare-se para grandes noites de sábado com: “Era uma vez em… Hollywood”, “Tenet”, “Gangster Americano” e “O Padrinho”. E acredite que vai querer ver e rever muitos dos filmes que estes três cinéfilos sugeriram ao AXN como Cinema com c Maiúsculo.

Redes sociais mostram mais

A oportunidade de ver cinema de tão boa qualidade aos sábados à noite é imperdível e vai deixar a sensação de “quero mais”. O AXN Movies também pensou nisso e nas suas redes sociais é possível acompanhar estas escolhas e reviver muitas emoções com clipes de backstage, entrevistas exclusivas e desafios muito divertidos. A vantagem? Ao seguir as páginas deste canal verdadeiramente cinematográfico, não pode faltar aos encontros de sábado em frente ao ecrã. Encontramo-nos aos sábados às 21h10 no AXN Movies?