A Direção-Geral da Saúde (DSG) indicou esta sexta-feira que Portugal registou, entre 30 de agosto e cinco de setembro, 17.044 novas infeções e 47 mortes provocadas pela Covid-19. O número de novos casos baixou (menos 1.158), mas o número de mortes subiu (mais duas) nos últimos sete dias.

Para além da diminuição dos novos casos, o número de pessoas internadas também caiu na última semana. Existe agora um total de 431 doentes em enfermaria e 33 nos cuidados intensivos.

Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, quanto à ocupação hospitalar em Portugal por coronavírus, existem menos 39 doentes internados em enfermaria e menos três nos cuidados intensivos.

“A epidemia de Covid-19 manteve uma incidência elevada, apresentando uma estabilização. O número de internamentos por Covid-19 apresenta uma tendência decrescente, enquanto a mortalidade específica apresenta uma possível tendência crescente”, indica a DGS em comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A maioria das regiões de saúde apresenta uma “tendência estável”, com exceção das regiões do Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, que têm tendência decrescente.

“A linhagem BA.5 da variante Omicron continua a ser claramente dominante em Portugal, apresentando uma frequência relativa estimada de 91% na semana 34 (22/08/2022 a 28/08/2022)”. Por sua vez, o R(t) apresentou um valor inferior a 1 a nível nacional e nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, o que, segundo a DGS, “indica uma tendência decrescente de novos casos nestas regiões”.

Por região do país, a maior redução de casos foi registada no Norte (-316 novos casos), seguida pelo Centro (-312 casos). Já o arquipélago da Madeira é a única região de Portugal que regista um aumento de novas infeções: 66.