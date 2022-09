O executivo da Câmara Municipal de Braga vai apreciar, na segunda-feira, uma moção de apoio à candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura (CEC) 2027, anunciou esta sexta-feira o município.

Os membros dos órgãos municipais de Braga expressam assim o seu apoio à formalização da candidatura de Braga a CEC 2027, de acordo com os pressupostos princípios presentes no dossiê de candidatura; à aprovação do quadro plurianual dos investimentos previstos para o horizonte temporal 2023-2028 e à implementação de cada uma das ações previstas no dossiê de candidatura, caso Braga seja designada CEC 2027″, refere a autarquia, em comunicado.

Segundo o município, liderado por Ricardo Rio, o reforço do investimento financeiro previsto é de cerca de 10 milhões de euros em 2023, de cinco milhões em 2024, de quatro milhões em 2025, de 1,2 milhões em 2026, de cinco milhões em 2027 e de 425 mil euros em 2028.

“Dada a dimensão desta iniciativa e a capacidade transformadora da mesma, o apoio de todas as forças políticas representadas no executivo e na Assembleia Municipal é muito importante para que esta candidatura e a sua execução sejam bem-sucedidas”, frisa a Câmara de Braga.

Neste sentido, acrescenta o município, “foram desenvolvidas reuniões de acompanhamento da preparação da candidatura e apresentação da proposta final do dossiê de projeto, destacando-se a evolução ocorrida face à fase de pré-seleção, quer em termos de programa artístico, quer no detalhe do modelo de governação proposto e, ainda, no reforço do investimento financeiro do município de Braga”.

A Câmara de Braga considera que a Capital Europeia da Cultura “é um dos projetos da União Europeia com maior reconhecimento público por parte dos cidadãos europeus, e uma das iniciativas com maior impacto no desenvolvimento cultural e económico dos territórios abrangidos pelas mesmas”.

Trata-se de uma excelente oportunidade para regenerar as cidades, elevar o seu perfil internacional e melhorar a imagem aos olhos dos seus habitantes. Permite dar um novo fôlego e impulsionar uma transformação cultural do território, das suas comunidades e parceiros, e promover uma rede nacional e internacional de colaborações e sinergias”, sustenta o município.

As cidades de Ponta Delgada, Braga, Aveiro e Évora são finalistas a Capital Europeia da Cultura em 2027, tendo sido escolhidas entre 12 municípios que apresentaram uma candidatura.

A seleção final e o anúncio da Capital Europeia da Cultura 2027 estão previstos para o fim do ano.