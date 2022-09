A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, destacou esta sexta-feira a “determinação no serviço ao país” do antigo Chefe do Estado-Maior do Exército general Cerqueira Rocha, que faleceu esta quinta-feira.

Em comunicado enviado à comunicação social, Helena Carreiras envia as suas condolências à família do general.

O general Cerqueira Rocha serviu as Forças Armadas em diversas outras funções, entre as quais também releva o comando da Zona Militar da Madeira, e a sua determinação no serviço ao país encontra-se traduzida nas mais altas condecorações recebidas, como a Grã-Cruz das ordens militares de Cristo e de Avis, entre outras que marcam a sua carreira”, lê-se na nota.

O antigo chefe do Estado-Maior do Exército general Octávio Cerqueira Rocha morreu na quinta-feira, aos 90 anos, informou esta sexta-feira o Exército, que expressou “profunda consternação” e destacou o “ímpeto renovador” do militar.