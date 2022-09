Não foi a primeira e não será a última. A reunião dos ministros da Energia da União Europeia chegou ao fim sem novas medidas ou propostas, e apenas com uma exigência à Comissão Europeia: que se apresse a apresentar propostas concretas para aliviar crise energética na Europa. O prazo para a medidas: os próximos dias. O objetivo: que sejam aprovadas ainda em setembro.

O ministro checo da Indústria e Comércio, Jozef Síkela, foi o porta-voz do conselho europeu de ministros da Energia, uma vez que a UE está sob a presidência checa. Síkela mostrou-se “satisfeito” por os ministros terem chegado a um acordo “sobre a necessidade de adotar soluções robustas e urgentes ao nível da UE”. Essas soluçoes serão “coordenadas” e adotadas “o mais depressa possível”. É aqui que entra a Comissão Europeia.

“A reunião não foi fácil e não foi definitivamente a última”, admitiu o ministro checo. “Mas encontrámos um caminho a seguir em relação às medidas que serão tomadas. Os atuais níveis de preços da eletricidade e do gás pressionam a inflação e a economia, criando tensões sociais. Os estados membros esperam propostas legislativas concretas da Comissão Europeia em 4 áreas, e em poucos dias. Queremos concluir a discussão antes do final de setembro”, sentenciou.

Nesse sentido, os ministros querem ver propostas específicas sobre limites aos ganhos das empresas de energia “com baixos custos de produção”, como as renováveis, e sobre a introdução de “contribuições solidárias a empresas de combustíveis fósseis”. E sobre como essas receitas serão usadas “para limitar os elevados preços junto dos consumidores”.

Em segundo lugar, continuou Sìkela, “esperamos que a Comissão proponha uma intervenção temporária que inclua um teto ao preço do gás importado”. Em terceiro, “queremos medidas para redução do consumo de eletricidade na UE”. E em quarto, “medidas que ajudem a resolvem o problema da falta de liquidez” das empresas.

“O conselho vai conseguir trabalhar rapidamente as medidas propostas pela Comissão, tal como fizemos em julho com as medidas do gás”, garantiu. “Estamos preparados para ter outra reunião para resolver este tema ainda este mês”.

O responsável assegurou que a UE não vai “desapontar os seus cidadãos”, e garantiu aos jornalistas presentes que “vamos voltar a encontrar-nos muito brevemente”.

Bruxelas vai tomar medidas “sem precedentes”

Já a comissária europeia da Energia, Kadri Simson, reforçou as palavras que já tinham sido proferidas pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen: a solidariedade e colaboração de todos os estados membros da UE fará com que “a manipulação russa e seu o uso da energia como arma falhe”.

As prioridades de Bruxelas, também já elencadas por von der Leyen, foram novamente enfatizadas por Kadri Simson. Primeiro, reduzir o consumo de eletricidade de forma “inteligente” nas horas de pico. A Comissão vai propor uma meta obrigatória aos estados membros, que terão de implementá-la de acordo com as suas “circunstâncias”. Além disso, será proposto um teto aos ganhos das empresas que produzem eletricidade sem usar gás, como as renováveis. “Esta medida vai gerar receitas que devem ser usadas pelos países para reduzir o preço pago pelas famílias”, afirmou. O teto será elevado o suficente para que as empresas queiram manter os seus investimentos em energias renováveis, sublinhou ainda a comissária.

Os ganhos das empresas de combustíveis fósseis também serão alvo do plano de Bruxelas, que quer criar uma contribuição solidária sobre os lucros excessivos destas empresas. A quarta área de intervenção será o apoio às empresas do setor, como comercializadoras e importadoras, que estão a enfrentar “níveis de stress adicional” e problemas de liquidez devido à crise. Por fim, a comissão está “a explorar a possibilidade de incluir um teto ao preço pago pelo gás que vem da Rússia”.

“Não há uma solução única que possa garantir a descida dos preços e a segurança do abastecimento”, constatou a responsável. Mais investimentos em renováveis, diversificação de fontes e menos consumo são alguns dos caminhos “essenciais” a seguir.

A comissária prometeu propor “medidas sem precedentes” na próxima semana, para que a UE consiga enfrentar “esta situação sem precedentes”.