A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital anunciou esta sexta-feira que vai investir, com a aquisição de três autocarros elétricos, cerca de 700 mil euros em mobilidade elétrica, “com vista à promoção da utilização de energias limpas”.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, este é o “maior investimento de sempre na mobilidade elétrica” do concelho e está “alinhado com as preocupações ambientais e com os objetivos de eficiência energética, indo também ao encontro do caminho que os países ocidentais, e particularmente a União Europeia, têm vindo a traçar”.

Oliveira do Hospital é um município que se tem destacado, nos últimos anos, pelas boas práticas de desenvolvimento sustentável através da concretização de medidas, ações e políticas a nível municipal, sendo reconhecido como um ‘Município Verde Sustentável’, através da atribuição do galardão ECOXXI pela Associação Bandeira Azul da Europa”, evidenciou.

Num comunicado enviado à agência Lusa, esta autarquia do distrito de Coimbra informou que o investimento, que se aproxima dos 700 mil euros, será concretizado com a aquisição de um autocarro de 27 lugares e de dois miniautocarros com capacidade para mais de 14 lugares.

As três viaturas elétricas destinam-se essencialmente a transportes escolares efetuados pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

Permite, dessa forma, a renovação da sua frota automóvel, substituindo assim outras viaturas movidas a combustíveis fósseis do parque de viaturas da autarquia, cujo desgaste e/ou antiguidade também não lhes permitirá, a médio prazo, assegurar as funções a que estão destinadas, como é o caso do transporte de crianças”, justificou.

As novas aquisições vêm reforçar “a aposta na mobilidade verde, no seguimento das políticas ambientais que o Município tem desenvolvido para a prossecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável, contribuindo também para o cumprimento dos desígnios nacionais e internacionais, designadamente os relativos às alterações climáticas, através da redução de emissões de gases com efeito de estufa no domínio dos transportes”.

A aquisição destes três autocarros conta com financiamento obtido no âmbito do POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos — correspondente a “perto de 100% do valor elegível”.

Inclui ainda a aquisição e instalação de outros componentes necessários, como os postos de carregamento“.

“Além do investimento na modernização da sua frota, através da aquisição de diversas viaturas elétricas para uso dos serviços, e na instalação de postos de carregamento, a Autarquia de Oliveira do Hospital tem empenhado esforços, no âmbito da informação e da sensibilização da população, para a importância da adoção de comportamentos ambientalmente mais sustentáveis, nomeadamente na área da mobilidade”, concluiu.