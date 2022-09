O Presidente da República manifestou esta sexta-feira “pesar” pela morte de António Guedes, que classificou de “figura incontornável” da Região dos Vinhos Verdes (RVV) e enviou as “mais sentidas condolências à família e amigos”.

“Figura incontornável da Região dos Vinhos Verdes, António Guedes deixa um legado não apenas na Quinta da Aveleda, mas em todo o setor do vinho português, tendo trazido inovação e excelência que foram motivação e inspiração para muitos”, refere uma nota publicada no sítio da internet do Chefe de Estado.

António Alves Machado Guedes morreu neste dia aos 83 anos.

Em comunicado enviado às redações, assinado por Dora Simões, Óscar Meireles e Rui Pinto, a direção Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), refere que “o dia 09 de setembro é sinónimo da triste perda de uma das maiores figuras da RVV e do setor do vinho português”.

“António Alves Machado Guedes, à frente dos destinos da Quinta da Aveleda desde o final dos anos 60, foi uma figura incontornável do progresso e do crescimento da Região dos Vinhos Verdes e da sua expressão em todo o Mundo”, refere a nota de pesar da CVRVV.

No comunicado enviado às redações, a CVRVV destacou que António Guedes, filho de Roberto van Zeller Guedes, integrou a Quinta da Aveleda após a morte repentina do pai, dedicando-se ao cargo de diretor técnico ao mesmo tempo que frequentava o serviço militar.

“Viajou pela Argentina, Chile, África do Sul, Califórnia e vários países europeus, nos quais se apercebeu da urgência em transformar os métodos utilizados na viticultura e na necessidade de adaptar a Região dos Vinhos Verdes a novas abordagens e procedimentos”, especifica.

“Assim se deu a conversão de todas as vinhas da Aveleda à vinha mecanizada, com a criação de novas plantações em Meinedo e Mondim de Basto, passando a Aveleda a trabalhar 170 hectares de vinha. Uma transformação que serviu de exemplo e de motivação a muitos viticultores, elevando a produção de Vinho Verde a um patamar de excelência e de competitividade”, sublinha a CVRVV.

Ao longo dos anos, “nas suas funções de Administrador da Quinta da Aveleda – primeiro, com o seu irmão Luís, depois, com o seu irmão Roberto -, formou uma força coesa e responsável, que conduziu a empresa ao lugar cimeiro que detém neste dia em Portugal e no mundo”.

Os “primos Martim Guedes e António Guedes, descendentes da quinta geração da Família Guedes, lideram atualmente a Quinta da Aveleda, uma das maiores e mais emblemáticas empresas da Região dos Vinhos Verdes, dando continuidade ao legado familiar e empresarial e registando recordes de produção e de exportação que orgulham a região e o país”.