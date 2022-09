Então, mas, “Wedding Season” não é um filme da Netflix? É. E não acabou de se estrear? Sim. E é a mesma coisa? Não. Então, o que é isto que já está disponível na Disney+? Isto é “Wedding Season”. Mais precisamente, a primeira série britânica desta plataforma de streaming. Confusos? Vamos por partes.

Parte I, a sinopse

Katie (Rosa Salazar) e Stefan (Gavin Drea) conhecem-se por acaso num casamento no qual ambos são convidados. É amor à primeira vista — para ele, pelo menos, porque ela vai merecendo cada vez menos a nossa confiança. Está noiva, é mentirosa, vigarista e manipuladora. Três meses mais tarde, no casamento de Katie, o recém-marido e toda a família dele, os Delaney, morrem envenenados. Ela desaparece e o pobre, cego e enamorado Stefan vê-se sugado para um crime do qual ele próprio é suspeito. Para Katie e Stefan começa então uma fuga frenética: fuga à polícia, fuga a uma entidade de criminosos, fuga aos respetivos sentimentos.

Parte II, o género

