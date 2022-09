No meio desta lista, irá encontrar uma minissérie. Contudo, está longe de ser uma minissérie qualquer, é o regresso a “O Reino” de Lars Von Trier, algo que julgávaos ter ficado em 1997. Pode ser uma daquelas coisas requentadas, mas só pode haver curiosidade em voltar a Von Trier e à sua série anti-televisão numa altura em que se veem mais séries do que nunca. A programação do Festival de Veneza, que termina este fim de semana, também foi marcada por alguns filmes da Netflix em competição, um deles estreia-se dentro de semanas: o tão falado “Blonde”, a adaptação do romance de Joyce Carol Oates sobre Marilyn Monroe.

O festival também foi pródigo ao dar espaço a alguns possíveis candidatos ao Óscar. Neste campeonato, talvez o mais mencionado tenha sido o regresso de Brendan Fraser no novo filme de Darren Aronofsky, “The Whale”. Contudo, vamos ter de esperar mais uns meses. A propósito dessa espera, juntámos alguns dos títulos que passaram por Veneza e que figuram entre os filmes mais aguardados dos próximos tempos.

“Blonde”

De Andrew Dominik (na Netflix a 28 de setembro)

