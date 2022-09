Num casamento onde a rainha Isabel II foi recordada, a pedido dos noivos, pelo Cardeal que celebrou o casamento, e num dia marcado também por chuva e vento, os membros da família real belga assistiram ao enlace entre a princesa Maria Laura e William Isvy. Um enlace com uma estreia na família real, a princesa Delphine Böel e a noiva a marcar a diferença na hora de escolher o vestido para a cerimónia civil.

A escolha de Bruxelas para o palco do casamento foi “simbólica”, de acordo com o porta-voz do casal Hervé Verhoosel, já que ambos vivem e trabalham em Londres.

Primeiro, no casamento civil, a princesa Maria Laura vestiu a calçou Gucci. Optou pela marca italiana, no lugar de estilistas belgas. Maria Laura usou um vestido curto plissado à frente. Na cerimónia restrita a um pequeno círculo, apenas com os familiares mais próximos, foram as princesas Luísa e Letícia — irmãs da noiva — e a irmã do noivo as testemunhas oficiais do enlace do casal.

Para mais tarde ficaria o vestido da cerimónia religiosa, com uma cauda de quatro metros e a tiara de diamantes na cabeça. Mais uma vez, a escolha de Maria Laura não recaiu em estilistas belgas, mas na britânica Vivienne Westwood. E se na hora de escolher os vestidos Maria Laura foi um pouco mais ousada, no que diz respeito ao véu a tradição manteve-se. A princesa usou o véu que a avó, a Rainha Paola, usou e as princesas Mathilde e Claire também.

A princesa escolheu um icónico Cocote de seda, de Vivienne Westwood, com espartilho e decote inspirados nos modelos do século XVIII a fazer lembrar as estátuas gregas. A cauda do vestido, de cor marfim, com quatro metros foi acrescentado ao modelo original para criar maior drama na entrada na noiva na Catedral.

Nas jóias, a princesa usará ainda um diadema da família Savoie-Aoste e deverá apresentar-se na receção e festa com os convidados já sem a longa cauda do vestido.

A decoração da catedral de St Michael e St Gudula é simples, tendo a princesa optado apenas por dois grandes arranjos florais atrás do altar. As cores predominantes são o branco e o amarelo, tal como no buquet da noiva, que foi a responsável pela escolha das flores.

Laura & William are married! pic.twitter.com/bID7PQSjY6 — Herve Verhoosel (@HerveVerhoosel) September 10, 2022

Entre os convidados está, pela primeira vez num casamento da família real belga, a princesa Delphine Böel depois de ter sido reconhecida como princesa dos belgas, após um processo que se estendeu por vários anos. Os reis Alberto e Paula não eram vistos em público à vários meses, mas voltaram a surgir juntos no casamento da princesa Maria Laura.

A mãe da noiva, princesa Astrid da Bélgica, também optou pela Gucci, da cabeça aos pés. Num modelo avaliado em mais de 6 mil euros e cerca de 750 euros para os sapatos prateados.