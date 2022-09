A ministra da Coesão Territorial foi até à Academia Socialista, iniciativa do PS para jovens, avisar para a “perda de poder” que a regionalização vai significar e em como isso está a deixar “muitos incomodados”. E também para atacar o PSD por travar o avanço da reforma que os socialistas inscreveram no programa eleitoral.

Ana Abrunhosa acredita que o mandato recebido nas eleições — a maioria absoluta — seria mais do que suficiente para avançar com a regionalização, não fosse a Constituição a fazer depender a reforma da realização de um referendo. Mudar a Constituição? Isso “exige acordo entre as maiores força partidárias”, respondeu a ministra. Na outra ponta da mesa de debate a autarca socialista e presidente da Associação Nacional de Municípios Luísa Salgueiro acrescentava que “a população portuguesa tem de ser ouvida”.

