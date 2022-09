Ao lado de um retrato da mãe, Charles fez o primeiro discurso enquanto Rei de Inglaterra, sublinhando o espírito de sacrifício e a “devoção” da Rainha Isabel II. Foram, já este sábado, divulgadas imagens dos primeiros momentos após o discurso, que mostram o Rei a levantar-se e a agradecer aos colaboradores que ajudaram a fazer a transmissão.

As imagens foram divulgadas por um canal no Youtube que reúne conteúdos relacionados com a Família Real britânica. Veja abaixo.

Vestido de preto e ao lado de uma fotografia da “querida mamã”, o discurso do Rei foi gravado na tarde desta sexta-feira e transmitido aos ingleses à mesma hora em que arrancou a cerimónia de homenagem à Rainha Isabel II.

“Além da dor pessoal que toda a minha família está a sentir, também a partilhamos com muitos de vós no Reino Unido, em todos os países onde a Rainha era chefe de Estado, na Commonwealth e em todo o mundo, um profundo sentimento de gratitude devido aos 70 anos em que a minha mãe, enquanto Rainha, serviu pessoas de tantas nações.”

“À minha querida mamã, que começa a sua última viagem para se juntar ao meu querido papá, digo simplesmente obrigado. Obrigado pelo seu amor e devoção para com a nossa família e a família das nações que serviu de forma tão diligente ao longo destes anos”, afirmou o Rei Carlos III.