Na véspera de a guerra na Ucrânia atingir o 200º dia, há quem fale num possível ponto de viragem no conflito. As tropas ucranianas estão a fazer avanços rápidos e cirúrgicos, sobretudo na zona de Kharkiv, e neste sábado terão sido reconquistadas duas cidades importantes do ponto de vista estratégico: Kupiansk e Izyum.

“Vamos libertar a nossa terra até ao último centímetro!”, lê-se na legenda de algumas fotos publicadas nas redes sociais pelos combatentes ucranianos para celebrar a reconquista de Kupiansk, uma cidade de grande importância estratégica.

“Kupiansk foi e para sempre será da Ucrânia”, diz-se, acrescentando “Vamos seguir em frente. Glória à Ucrânia!”.

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! ???????? Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі! Слава Україні! pic.twitter.com/eq4ZDYFe9y — СБ України (@ServiceSsu) September 10, 2022

Surgiram vários vídeos na internet – cuja autenticidade não foi ainda totalmente confirmada – que mostram soldados ucranianos a entrar na cidade de Kupiansk sem qualquer resistência por soldados russos, que anteriormente controlavam a cidade.

Algumas tropas estão a conseguir avançar “dezenas de quilómetros” no sul do país, disse Kiev, depois de ter sido oficialmente confirmada – pelo lado ucraniano – a reconquista da importante cidade de Kupiansk (zona de Kharkiv).

O Ministério da Defesa do Reino Unido, no seu ponto de situação regular sobre a guerra na Ucrânia, acredita que as forças russas “provavelmente estão a ser apanhadas de surpresa” pelos avanços dos militares ucranianos nas últimas semanas.

Desde que começou a “contra-ofensiva” ucraniana no sul do país, na região de Kharkiv, as forças ucranianas já avançaram cerca de 50 quilómetros, com uma frente estreita, em territórios que os russos controlavam.

“As forças russas provavelmente estão a ser apanhadas de surpresa”, afirma o Ministério da Defesa britânico, acrescentando que “as unidades ucranianas estão agora a ameaçar a cidade de Kupiansk, e a sua captura seria um grande golpe para a Rússia porque essa cidade fica localizada nas linhas de transporte para a frente de guerra do Donbass”.

As forças ucranianas estão a fazer avanços “muito cirúrgicos e rápidos”, reconheceu uma fonte do lado russo citada pela Reuters, que admite que este possa ser o início de um ponto de viragem na guerra na Ucrânia.

As forças armadas de Ucrânia aumentaram em 350 o número de soldados russos que, de acordo com as suas estimativas diárias, foram neutralizados.

Segundo as informações difundidas por Kiev, o número total de soldados russos mortos pela Ucrânia subiu para 52.250, contra os 51.900 que tinham sido referidos na sexta-feira, no dia anterior.

Também neste sábado, a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, chegou a Kiev para uma visita surpresa destinada a “mostrar” que a Ucrânia “pode contar” com o apoio de Berlim, anunciou o Governo alemão.

