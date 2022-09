A TAAG e a fabricante de aeronaves Boeing chegaram a acordo sobre a “resolulaçao de pendências financeiras”, informou este domingo a transportadora aérea angolana, sem revelar o montante e a forma de pagamento.

O acordo cria “condições para cooperação ao nível de fornecimento de aeronaves no futuro” e atualiza algumas premissas do Memorando de Entendimento celebrado entre as partes, “indo ao encontro dos interesses da TAAG em obter um ajustamento de ‘pricing’ de serviços mais favorável e alinhado ao contexto atual do mercado da aviação comercial a nível internacional”, afirma a companhia aérea, em comunicado.

As “pendências financeiras” foram geradas sobretudo durante a fase de pandemia, “que afetou a atividade das companhias aéreas a nível global e agravou a dívida a fornecedores”, diz a TAAG.

A TAAG dispunha no final de 2021 de 15 aeronaves do tipo Boeing 777 e Boeing 737 e anunciou recentemente a intenção de reforçar a sua frota no segundo semestre de 2023 com seis novos aviões do tipo Airbus A220 (em regime de “leasing”) “numa perspetiva de longo prazo”.