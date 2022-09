O ministro das Finanças, Fernando Medina, garante que “os pensionistas não perderão nada relativamente àquilo que decorria com a aplicação da fórmula em vigor” embora, em entrevista ao Jornal de Notícias/TSF, não explique como é que, na visão do Governo, em 2024 os pensionistas não terão um aumento menor do que teriam caso se mantivesse a fórmula de cálculo. O ministro reconhece que é necessário fazer “uma reflexão relativamente à fórmula de atualização das pensões” mas tem de ser feita “com tempo, com ponderação”.

“Não há nenhum corte ou redução, há um aumento em 2022, 2023 e 2024“, garante Fernando Medina – mas o ministro não esclarece se esse aumento em 2024 será tão grande como seria se fosse aplicada a fórmula de cálculo com base num ano de 2023 em que os pensionistas teriam uma remuneração maior caso não vissem parte do rendimento adiantado para outubro de 2022, com o pagamento de metade do valor de uma pensão.

Questionado diretamente sobre 2024 e sobre algum “jogo de palavras” que o Governo estará a fazer, Fernando Medina diz que “é bom que já fique clarificada toda a situação de 2022 e 2023, porque quando este debate começou não foi isso que ouvi. O que eu ouvi muito da agenda mediática é que havia aqui uma penalização. Não há nada”.

“As pensões que foram aumentadas em 2022 têm um apoio extraordinário agora no final de 2022, terão um aumento em 2023 e terão um aumento em 2024. Não há nenhum corte ou redução, há um aumento em 2022, 2023 e 2024”, afirma o ministro, acabando por reconhecer: “A questão que se colocou é que nós precisamos de fazer uma reflexão relativamente à fórmula de atualização das pensões. E temos de o fazer com tempo, com ponderação“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Fernando Medina pertencia à equipa do ministro José António Vieira da Silva quando este criou a atual fórmula de pensões e diz que se recorda “bem do trabalho, da discussão”. “Passados estes anos da aplicação da fórmula de financiamento, podemos retirar algumas lições. Primeiro, a fórmula não funcionou bem quando a nossa inflação era muito baixa“, advoga Fernando Medina.

Durante os anos que a inflação foi zero ou até negativa, as atualizações que resultariam da aplicação restrita da fórmula eram muitíssimo baixas ou até inexistentes, por essa razão é que nos últimos seis anos foram sempre aplicados complementos extraordinários por fora da fórmula”, afirma Fernando Medina.

O ministro termina dizendo que “um aspeto muito importante do sistema da Segurança Social é a sua sustentabilidade”: “O país vai continuar para as gerações futuras. Os atuais ativos têm de ter as suas pensões asseguradas, aqueles mais novos que estão a entrar no mercado de trabalho também e os que neste momento estão a estudar também, e os que vão nascer este ano também. Temos a obrigação de cuidar de todos e garantir que cheguem à idade própria e o sistema tenha capacidade de pagar pensões”.

“Aqueles que desvalorizam o tema da sustentabilidade estão a falhar com as gerações do presente, mas estão também a falhar com as gerações do futuro”, remata.