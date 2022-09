Se está a pensar visitar a Torre Eiffel à noite nos próximos tempos, deve reavaliar os seus os planos. A Câmara de Paris está a adotar medidas para fazer face à crise energética que assola a Europa e, nas propostas, está a redução do tempo de duração da iluminação de um dos monumentos mais conhecidos de França. O plano será apresentado esta terça-feira.

Com a crise no setor da energia, as cidades por toda a Europa viram-se obrigadas a adotar medidas. Paris não será exceção e a Câmara local tem em mãos uma proposta que prevê que a Torre Eiffel seja desligada, pelo menos, uma hora mais cedo do que o habitual: segundo o The Guardian, no documento consta que a hora de “fecho” será às 23h45, depois das visitas terminarem.

Segundo Jean-François Martins, chefe da administração da torre, a medida “é um gesto altamente simbólico”, visando dar o exemplo e “consciencializar” para a redução da iluminação na cidade.

Atualmente, a torre que ilumina a “cidade luz” tem o seu sistema luminoso, composto por cerca de 20 mil lâmpadas LED, em funcionamento até à 1 hora da madrugada. Para além disso, a Torre Eiffel ilumina-se durante cinco minutos em cada hora da noite. No total, a iluminação noturna representa 4% do seu consumo anual de energia.