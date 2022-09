O ano letivo 2022/23, que arranca na próxima semana, vai começar “sem qualquer problema” e com o número de funcionários exigidos nas escolas de Vila Nova de Gaia, garantiu esta segunda-feira o presidente da câmara.

“Não faltará nenhum funcionário nas escolas de Vila Nova de Gaia no arranque do ano letivo, está tudo organizado”, afirmou Eduardo Vítor Rodrigues aos jornalistas, no final da reunião do executivo municipal.

Reafirmando que Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, vai cumprir “integralmente” os rácios exigidos de assistentes operacionais nos estabelecimentos de ensino, o autarca explicou que, contudo, se houver “falhas de última hora” vai recorrer a uma empresa de trabalho temporário.

“Não consigo antever se algum funcionário mete baixa no início do ano letivo e, se tal acontecer, temos um contrato aberto com uma empresa de trabalho temporário para fazer essa substituição”, explicou.

Esta solução é “extraordinária e temporária” e tem como único objetivo suprir necessidades imediatas, caso elas surjam, vincou o socialista.

Não temos nenhuma estratégia para passar a ter pessoas com trabalho temporário nas escolas. Agora, prefiro durante dois ou três meses ter pessoas a trabalho temporário a suprir as necessidades do que não ter as pessoas porque os concursos demoram”, esclareceu.

O procedimento concursal para recrutamento na categoria de assistente operacional recebeu mais de 2.000 candidaturas, devendo o mesmo só estar concluído entre outubro e novembro, sublinhou.

O presidente da câmara considerou “impossível” que, no arranque do ano letivo, estivessem tramitadas mais de 2.000 candidaturas.

Os municípios têm, desde 1 de abril, competências na área da educação, apesar da contestação de alguns autarcas, fruto do processo de descentralização em curso.

Eduardo Vítor Rodrigues comentou que existe já um “défice” entre o que a autarquia recebe e gasta no âmbito destas competências.