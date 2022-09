A antiga deputada do CDS, Cecília Meireles, entrou para a sociedade de advogados Cerejeira Namora, Marinho Falcão como associada sénior onde irá coordenar o escritório de Lisboa, segundo um comunicado da empresa que tem sede no Porto.

Cecília Meireles foi deputada do CDS durante cerca de 20 anos pelo círculo do Porto, período interrompido quando assumiu as funções de secretária de Estado do Turismo no Governo do PSD/CDS. Enquanto parlamentar foi a coordenadora do CDS em quase todas as comissões parlamentares de inquérito à banca, desde a resolução do BES em 2014/2015 até à do Novo Banco no ano passado, passando pelos inquéritos à Caixa e ao Banif. Foi também a responsável do partido na comissão de orçamento e finanças.

Cecília Meireles anunciou que não seria mais candidata a deputada antes das eleições de janeiro cujo resultado ditou a saída do CDS do Parlamento, pela primeira vez desde as primeiras eleições pós-25 de abril.

O ingresso no escritório da Cerejeira Namora, Marinho Falcão representa um regresso à advocacia onde para além de coordenar a equipa em Lisboa irá também partilhar as responsabilidades na área empresarial.

“É um regresso às minhas origens, sem dúvida. Voltar ao exercício da advocacia e manter uma ligação ao Porto, embora a minha atividade se vá desenvolver em Lisboa, é a conjugação de dois fatores perfeitos e que a mim me dizem muito. Fui cativada pelo projeto de crescimento da sociedade, onde identifiquei valores como o trabalho, combatividade, mérito e espírito aguerrido, que não se podiam identificar mais com o meu perfil. Não tive como recusar. Vou poder trabalhar uma área ligada às empresas, o que tem feito parte do meu percurso desde o início.”, adiantou Cecília Meireles no referido comunicado.