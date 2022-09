Um foguetão da Blue Origin, a empresa espacial do fundador da Amazon Jeff Bezos, explodiu cerca de um minuto após ter sido lançada no estado norte-americano no Texas, esta segunda-feira de manhã.

A anomalia que levou à explosão do foguetão New Shepard, que transportava apenas equipamentos de pesquisa, foi registada aos 8,8 quilómetros de altitude (a cápsula devia ter alcançado os 99 quilómetros), cerca de um minuto e quatro segundos após o lançamento.

Um vídeo divulgado pela Blue Origin mostra o momento em que foguetão, semelhante ao usado pela empresa no início deste ano para realizar três viagens suborbitais com grupos de até seis pessoas, explodiu:

O sistema de emergência foi imediatamente acionado e a cápsula foi ejetada “com sucesso”, tendo caído no solo, informou a Blue Origin, acrescentando que não há registo de feridos.

During today’s flight, the capsule escape system successfully separated the capsule from the booster. The booster impacted the ground. There are no reported injuries; all personnel have been accounted for.

