O presidente da Câmara do Porto garantiu esta segunda-feira que, com a concessão do Coliseu a privados, o Balleteatro do Porto “não ficará sem casa”, mantendo-se a previsão da sua transferência para um edifício no centro histórico.

“É nossa intenção e do Ballet Teatro que o mesmo passe para o edifício reabilitado. O Balleteatro não ficará sem casa”, garantiu o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, durante a reunião do executivo.

O autarca independente, que respondia à questão colocada pela vereadora do BE, Maria Manuel Rola (em substituição de Sérgio Aires), sobre o que iria acontecer aquela companhia com a concessão do Coliseu do Porto a privados, garantiu que o projeto de execução do edifício, situado na Rua Nova da Alfândega, “já está feito”.

Rui Moreira afirmou, no entanto, que as “exigências” do Ministério da Educação “estão a tornar o projeto incomportável”.

“As exigências do Ministério da Educação estão a tornar o projeto incomportável. O edifício existe no centro histórico e está sujeito à tutela da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) que alguma coisa não deixa fazer. Podemos chegar a uma situação em que não é possível e, se não for, temos de pensar noutra coisa”, esclareceu, dizendo, no entanto, que as “negociações estão em curso”.

“O Balleteatro não ficará sem teto. Temos escolas e outros espaços disponíveis, caso os dois cronogramas [o da reabilitação do edifício e da concessão do Coliseu do Porto a privados] não coincidirem”, garantiu.

A transferência do Balleteatro para as novas instalações no centro histórico, prevista para 2020, foi adiada perante a necessidade de realizar obras no edifício adquirido pela autarquia para o efeito.

Em fevereiro de 2019, quando a companhia residente no Coliseu do Porto desde 2015 celebrou os seus 30 anos, a escola profissional adiantava que no decurso do ano letivo seguinte (2019/2020) iria mudar para um novo espaço, na antiga freguesia de São Nicolau, depois de a Câmara do Porto o ter adquirido à União de Freguesia do Centro Histórico do Porto.

A aquisição do prédio em causa, situado entre a Rua Nova da Alfândega e Rua de São Francisco, foi aprovada na Assembleia Municipal extraordinária em 04 de dezembro de 2018.

À data, o PS acusou a Câmara do Porto de “dotar” a junta do centro histórico com um milhão de euros ao adquirir-lhe um edifício “para resolver um problema” da própria junta.

Na resposta, o presidente da Câmara do Porto garantiu que a compra do imóvel era um bom negócio para a autarquia, “mais que não seja comparando a renda [paga atualmente] com o preço”.

O autarca explicou que o edifício foi alugado à junta para tentar resolver, primeiramente, o problema do Centro Social de Miragaia, tendo depois surgido a situação do Balleteatro que tem vindo a desenvolver a sua atividade no Coliseu.

