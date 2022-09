A morte, desta segunda-feira, do professor universitário e vencedor do Prémio Camões 2020, Vítor Aguiar e Silva, “é uma perda impossível de reparar“, afirmou neste dia o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte, António Cunha.

Numa publicação na rede social Twitter, António Cunha escreveu: “É uma perda impossível de reparar aquela que a partida de Vítor Aguiar e Silva no deixa. Lamento-a profundamente. Foi um amigo inspirador, mas mais do que isso uma personalidade maior na promoção da cultura e literatura portuguesas”.

Lamento profundamente a partida de Vítor Aguiar e Silva, um amigo e personalidade maior da cultura e da literatura portuguesa. Conheci-o de perto, como insigne académico, e sou testemunha da sua grandeza humanista e intelectual, justificada na atribuição do Prémio Camões em 2020. pic.twitter.com/MRv4o3oUSj — António Cunha (@acunha_norte) September 12, 2022

A Universidade do Minho (UMinho) anunciou neste dia a morte do académico de 82 anos.

“Conheci-o de perto, como insigne camonista e académico e sou testemunha da sua grandeza humanista e intelectual, reconhecida na atribuição do Prémio Camões em 2020”, acrescenta o responsável da CCDR-N.

António Cunha termina a publicação afirmando que “deixa saudade, mas também um valioso legado de pensamento para o futuro“.

Professor da UMinho desde 1989, Vítor Aguiar e Silva foi professor catedrático do Instituto de Letras e Ciências Humanas, fundou e dirigiu o Centro de Estudos Humanísticos e a revista Diacrítica.

Adicionalmente, desempenhou as funções de vice-reitor da UMinho, de junho de 1990 a julho de 2002, quando se aposentou.

O ensaísta recebeu vários prémios, entre os quais o Prémio Vergílio Ferreira de 2002, atribuído pela Universidade de Évora, o Prémio Vida Literária, em 2007, instituído pela Associação Portuguesa de Escritores e pela Caixa Geral de Depósitos, o Prémio Vasco Graça Moura de Cidadania Cultural, em 2018, e o Prémio Camões, em 2020.

Na altura, o júri do Prémio Camões justificou a escolha pela “importância transversal da sua obra ensaística, e o seu papel activo relativamente às questões da política da língua portuguesa e ao cânone das literaturas de língua portuguesa”.

“No âmbito da teoria literária, a sua obra reconfigurou a fisionomia dos estudos literários em todos os países de língua portuguesa. Objecto de sucessivas reformulações, a Teoria da Literatura constitui-se como exemplo emblemático de um pensamento sistematizador que continuamente se revisita. Releve-se igualmente o importante contributo dos seus estudos sobre Camões”, acrescentou o júri.

Em 5 de outubro de 2004, tinha sido agraciado pelo Presidente da República com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública.