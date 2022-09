O cadáver de uma mulher, de 60 anos, foi encontrado esta segunda-feira num poço na sua residência, em Ermidas-Sado, Santiago do Cacém (Setúbal), tendo a Policia Judiciária (PJ) sido chamada por haver “suspeitas de homicídio”, disseram as autoridades.

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR revelou à agência Lusa que, segundo as averiguações iniciais efetuadas no local, “há suspeitas de homicídio”. Por isso, “a PJ foi contactada e irá para o local para fazer as diligências de investigação”, acrescentou a fonte policial.

Uma fonte dos bombeiros também contactada pela Lusa adiantou que o corpo se encontra a uma profundidade de cerca de 15 metros no interior do poço, o qual “está seco”.

Os operacionais aguardam a chegada da PJ ao local e as respetivas diligências para, então, procederem à retirada da mulher.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, consultada pela Lusa, o alerta para uma ocorrência de busca e resgate terrestre de pessoas, em Ermidas-Sado, foi dado às 10h21. Para o local, foram mobilizados 13 operacionais, apoiados por sete viaturas.