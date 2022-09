Siga o nosso liveblog da guerra na Ucrânia.

Os últimos dias têm sido de avanços para a Ucrânia, sobretudo na região de Kharkiv. De acordo com o Ministério da Defesa britânico, nas últimas 24 horas, Kiev terá recuperado uma área equivalente ao dobro da região de Londres. Já Estado-Maior ucraniano, relata que 20 territórios foram recuperados no mesmo espaço de tempo. Entretanto, é oficial: Pequim vai mesmo encontrar-se com Moscovo esta semana. Este é o ponto da situação da madrugada e manhã do 201.º dia de conflito.

A China confirmou o encontro entre os Presidentes Xi Jinping e Vladimir Putin esta semana, na Ásia Central. O encontro decorrerá durante a cimeira da Organização de Cooperação de Xangai em Samarcanda, no Uzbequistão. É a primeira vez que os dois Chefes de Estado se encontram cara a cara.

Rússia intimida aqueles que se opõem à guerra na Ucrânia, alerta Nada Al-Nashif, alta comissária interina das Nações Unidas, no Conselho de Direitos Humanos, em Genebra.

“Kherson é e será uma cidade russa” , diz Kirill Stremousov, vice-presidente da administração militar civil de Kherson, nomeado pelo Kremlin.

Bandeira ucraniana foi erguida no monumento de uma praça de Balakliya, em Kharkiv, um dos 20 territórios recuperados pela Ucrânia.

Tenente-general Roman Berdnikov, líder do comando militar ocidental russo , foi afastado por “derrotas em massa”, diz Ucrânia

⚡️ Intelligence: Command of Russia’s Western Military District dismissed after series of mass defeats. As Ukraine’s counteroffensive continues, Russia has changed the leadership of its army’s Western Military District, says Ukraine’s Defense Ministry’s Intelligence Directorate. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 12, 2022

Ucrânia terá recuperado 20 territórios nas últimas 24 horas, diz Estado-Maior ucraniano. Forças russas estarão a fugir para para as zonas ocupadas do Donbass ou mesmo de volta para a Rússia.

Ucrânia recuperou território que corresponde ao dobro do tamanho da região de Londres, diz Ministério da Defesa britânico.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 September 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/IISQBW8TQK ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/QFOzJpanUr — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 12, 2022