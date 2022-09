O príncipe André, que na sequência do escândalo de abusos sexuais de menores envolvendo o milionário Jeffrey Epstein, perdeu no início deste ano o direito a todos os títulos reais e militares que detinha, não vai poder envergar o uniforme militar nas cerimónias fúnebres da mãe, a Rainha Isabel II.

Todos os membros da família real em funções vão usar farda militar nos cinco momentos que vão marcar, ao longo da semana, as exéquias de Isabel II.

Isso inclui três dos seus quatro filhos — o Rei Carlos III; Ana, a Princesa Real; e Eduardo, o Conde de Wessex —, mas não André, a quem só vai ser permitido usar o uniforme numa única ocasião, na última vigília na Westminster Hall, e como “marca especial de respeito por Sua Majestade a Rainha”.

A decisão, confirmada por fonte do Palácio de Buckingham ao Telegraph, deixa antever que na próxima segunda-feira, dia 19 de setembro, no funeral da Rainha, o príncipe André, de 62 anos, também deverá ter de usar fraque, em vez de uniforme militar.

Em abril de 2021, quando o príncipe Philip morreu, a Rainha abriu mão da tradição, alegadamente para passar uma imagem de união na família real, e fez com que todos os seus membros masculinos envergassem fraque e as respetivas insígnias militares — assim, o Príncipe Harry, que serviu no Afeganistão, não destoou do resto da família nem teve de passar pelo “embaraço” de ser o único não fardado no funeral do avô, depois de ter abdicado aos seus títulos reais.

Agora, com o duque de York, não haverá o mesmo cuidado. Como o Telegraph recorda, apesar de o príncipe André ter tentado em várias ocasiões que a mãe o reintegrasse como coronel dos Grenadier Guards, a Rainha Isabel II nunca cedeu. O agora monarca e o filho, o príncipe William, também nunca cederam aos seus pedidos para regressar às funções públicas que detinha antes do seu envolvimento no escândalo.

Recorde-se que, em fevereiro deste ano, o príncipe André chegou a acordo — sem admissão de culpa — com Virginia Giuffre, a mulher que o acusava de abusos sexuais, cometidos ainda era ela menor de idade. Doze milhões de libras (14,3 milhões de euros) foi quanto o duque de York aceitou pagar — parte do valor, noticiou também o Telegraph na altura, seria pago pelos fundos privados da Rainha Isabel II. Garantiu o próprio André mais tarde, ao Daily Mail, “nem um só penny do dinheiro público” terá sido usado para pagar a indemnização.