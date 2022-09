Os deputados do PS ouviram esta segunda-feira uma intervenção da economista Sandra Maximiano sobre consequências negativas de fatores como a imutabilidade do emprego público, a baixa produtividade e a adoção de medidas ambientais extremistas sem sustentabilidade.

Sandra Maximiano, professora do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), falou nas Jornadas Parlamentares do PS, que decorrem no distrito de Leiria até terça-feira, num painel sobre “Demografia, políticas públicas de apoio à classe média”, juntamente com o antigo ministro socialista José António Vieira da Silva.

Na questão de fundo referente às causas da baixa natalidade em Portugal, a economista sustentou a tese de que as políticas públicas procuram combater o conjunto de restrições para um casal ter filhos, mas observou logo a seguir que a economia clássica assume que a vertente das preferências é constante ao longo do tempo, o que considerou um erro.

Entre outros recados, disse que não se pode pensar na flexibilidade laboral colocando fora do contexto a flexibilidade ao nível da oferta de creches e escolas. E apontou um vasto conjunto de obstáculos que se colocam aos mais jovens, como o preço da habitação, ou a falta de condições em Portugal (por causa dos baixos salários) para uma opção pelo tempo de trabalho parcial.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas Sandra Maximiano foi mais longe e relativizou o conceito de precariedade, sobretudo entre as gerações mais novas, já que parte dos mais jovens até considera “castrador o tipo de contrato longo e com exclusividade“.

“Se a segurança fosse um fator tão decisivo como se pensa, os jovens não emigravam”, partindo para um etapa de incerteza, afirmou.

Uma posição que transmitiu antes de criticar o modelo cultural existente em Portugal em termos de funcionamento laboral, dando como exemplo a distribuição de tarefas entre jovens investigadores e professores catedráticos ao nível do Ensino Superior.

“O nosso modelo cultural não atrai talentos“, declarou, criticando “os poderes instalados” em vários setores, as consequências para a mobilidade social decorrentes da “imutabilidade do emprego público”, a baixa produtividade laboral, a par dos baixos salários no Estado, caso mais relevante dos professores nas escolas públicas.

“Temos de evitar políticas ambientais extremistas, sem qualquer sustentabilidade a prazo. E os apoios públicos têm de ser dados em função dos resultados, o que exige avaliação”, frisou Sandra Maximiano, que terminou a sua intervenção defendendo benefícios fiscais e ais investimento estrangeiro direto para a atração e valorização de talentos.

O antigo ministro socialista falou a seguir e demarcou-se de Sandra Maximiano relativamente à ideia de precariedade.

“No caso português, ao contrário de países do norte da Europa, a precariedade está associada a baixos salários”, contrapôs.

Vieira da Silva colocou o fator habitação como o principal entrave que se coloca aos mais jovens, disse que entre 2011 e 2021 se assistiu a uma redução significativa da instabilidade laboral, mas não entre os mais jovens.

Na sua intervenção, considerou importante que, apesar dos progressos, se continue a reavaliar as licenças parentais, classificou como essencial o reforço do investimento na formação contínua e defendeu uma maior integração entre as esferas da Segurança Social e da Saúde, tendo em vista atrasar o processo de institucionalização dos mais idosos.

O antigo ministro socialista observou que a redução do tempo de trabalho já se faz até ao nível da contratação coletiva e salientou a importância de uma abordagem estratégica e integrada para a atração de imigrantes.

“Temos bons exemplos de inclusão ao nível da imigração, mas temos de fazer mais“, acrescentou Vieira da Silva.