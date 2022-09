Todos os militantes do Chega inscritos até esta segunda-feira vão ter direito a votar a moção de confiança à liderança de André Ventura.

Num comunicado partilhado no site do partido, o Chega explicou que, por proposta de André Ventura, a Mesa Nacional decidiu “atribuir o direito de voto a todos os militantes inscritos à data desta convocatória e com quotas regularizadas até 48 horas antes do início dos trabalhos”.

Em causa está a moção de confiança apresentada pelo líder do partido, no seguimento do desentendimento com Gabriel Mithá Ribeiro, que acabou por ser sanado ainda antes da reunião que se realiza nos dias 17 e 18 de setembro, na Batalha.

Para que todos os militantes possam votar, a decisão terá de ser ratificada pelo Conselho Nacional logo no início da Assembleia Plenária — sendo que haverá debate no sábado e no domingo e a votação acontecerá no último dia do Conselho Nacional, numa hora ainda não definida.

No dia 29 de agosto, o Chega anunciou que o Conselho Nacional seria aberto aos militantes para uma discussão mais ampla sobre a moção de confiança, funcionando como a I Assembleia Plenária do partido, mas com a votação restrita aos conselheiros. Agora, tendo em conta uma proposta do líder do partido, os votos estendem-se a mais militantes.

O Conselho Nacional terá lugar na Exposalão – Centro de Exposições da Batalha, no distrito de Leiria, e será aberto à comunicação social, como aconteceu no Conselho Nacional de Sagres em que foi discutido o programa do partido.