O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta terça-feira que a descentralização de competências na Educação, que “este ano dá um novo passo”, representa “o terceiro pilar” da revolução silenciosa que tem vindo a ocorrer nesta área.

Numa cerimónia que assinalou o início do novo ano letivo, na Escola Secundária Gabriel Pereira, em Évora, o chefe do Governo disse ter assistido à “apresentação tranquila de duas das grandes revoluções que aconteceram nos últimos anos nas escolas”.

“E que não são registadas como grandes reformas, porque nos habituámos a essa triste ideia de que as grandes reformas implicam muito barulho, muitos protestos e muita dor”, continuou.

Mas, segundo o primeiro-ministro, “as verdadeiras boas reformas são aquelas que mobilizaram os seus participantes, em que as pessoas se empenham nessa transformação e em que verdadeiramente a transformação ocorre quase sem [se] dar por isso”.

Estas “duas revoluções silenciosas”, como as designou António Costa, foram “a flexibilização curricular e a autonomia das escolas”.

“Estas duas revoluções silenciosas fazem, de facto, uma reforma estrutural na nossa escola e a escola hoje é uma escola completamente diferente”, não apenas “daquela que eu frequentei há 45 anos”, mas da que existia em Portugal “há muito poucos anos, onde não havia esta autonomia, onde não havia esta flexibilização”, frisou.

E, agora, “este enraizamento no território, faz com que haja um terceiro pilar desta revolução, que este ano dá um novo passo”, que é a descentralização de competências da educação da administração central para os municípios, salientou.

Trata-se de um passo “difícil”, reconheceu Costa, lembrando o seu passado como autarca: “Eu fui oito anos presidente de câmara e não me esqueci do que é que aprendi”.

Mas este “é um passo que é fundamental dar porque completa este tripé da autonomia, da flexibilização e da descentralização”, argumentou.

O chefe de Governo, acompanhado pelo ministro da Educação, João Costa, lembrou que, “no princípio, a flexibilização [curricular] também não foi fácil e, agora, é quase como que [dado] adquirido. A descentralização não é fácil, mas vai ser também um adquirido”.

Desde que “todos tenhamos persistência, paciência, compreensão e sobretudo espírito de diálogo uns com os outros para podermos ir ultrapassando estes problemas”, defendeu.

E é preciso “continuar a avançar porque a escola tem que se enriquecer nesta diversidade”, disse o primeiro-ministro, na intervenção na cerimónia.

“A maior mudança estrutural a que assisti, nestes quase sete anos em que sou primeiro-ministro, é termos conseguido reduzir o abandono escolar precoce de 12 % para quase 5%”, destacou o chefe do Governo, em Évora.

Ministro da Educação destaca aumento de escolas no Plano Nacional das Artes

O ministro da Educação, João Costa, destacou que, neste ano letivo, aumentou o número de escolas que aderiu ao Plano Nacional das Artes (PNA) e de alunos que utilizam manuais escolares digitais. “Marcamos este ano letivo, por exemplo, com o dobro das escolas a aderir ao PNA. Eram 220 agrupamentos, hoje são 440”, revelou.

Na sua intervenção, o titular da pasta da educação disse também que este ano letivo fica marcado pelo “crescimento exponencial dos alunos que usam manuais escolares digitais”, indicando que “são 12 mil este ano” quando eram “nove turmas há apenas três anos”.

“Arrancamos este ano letivo com novas orientações [para] a matemática. Uma matemática que integra o pensamento computacional, mais estatística, que também se moderniza e adequa às necessidades do presente e do futuro”, assinalou.

Elogiando o trabalho feito no Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira (AEGP), o ministro da Educação afirmou que Portugal “tem uma escola que se moderniza e que se modernizou”.

“Não temos, como alguns gostam de tentar dizer, uma escola parada no tempo, não temos uma escola que está com o retrovisor a olhar para trás”, defendeu, considerando que o AEGP “é exemplificativo do que se passa pelo país”.

O governante afiançou que Portugal tem escolas com planos de inovação curricular e pedagógica, com tutorias de apoio aos alunos e com um ensino profissional que trabalha em articulação com as necessidades das empresas e dos territórios.

“Temos uma escola que faz com que a comunicação social já não precise de ir à Finlândia ver projetos modernos e inovadores, porque temos as Finlândias todas cá em Portugal, temos as Finlândias em Évora e em todos os cantos do país”, acrescentou.

O PNA é uma estrutura de missão, criada pelos ministérios da Cultura e da Educação – e comissariada pelo professor, ensaísta e curador Paulo Pires do Vale – para um horizonte temporal de 10 anos, com o objetivo de promover e aproximar a cultura, as artes e o património dos cidadãos, especialmente crianças e jovens.