Um homem de 80 anos morreu e outros dois, de 67 e 59, ficaram feridos na sequência do despiste de um automóvel ocorrido esta terça-feira no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, revelaram a GNR e a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 05h21, ocorreu ao quilómetro 531 da Estrada Nacional 2, perto de Santiago do Escoural.

Segundo a mesma fonte, os dois feridos, um grave e um ligeiro, foram transportados para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), enquanto o corpo da vítima mortal foi levado para os serviços de medicina legal da unidade hospitalar.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Évora da GNR adiantou que um idoso de 80 anos foi a vítima mortal do acidente, precisando que o homem de 67 anos sofreu ferimentos graves e que o de 59 foi considerado ferido ligeiro.

O socorro às vítimas envolveu elementos dos Bombeiros de Montemor-o-Novo, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, num total de 14 operacionais, apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).