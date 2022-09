O presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira disse esta terça-feira que encara com “algum otimismo” as medidas que o Governo está a preparar para os concelhos da serra da Estrela atingidos pelo incêndio de agosto.

“A minha perspetiva é de algum otimismo, é de crença de que as boas vontades manifestadas sejam concretizadas, mas precisamos de respostas imediatas, rápidas, e outras mais numa perspetiva de médio e longo prazo”, disse Carlos Ascensão à agência Lusa.

O presidente do município de Celorico da Beira participou, na segunda-feira, em Lisboa, numa reunião com a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, com secretários de Estado de várias áreas governamentais e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), para apresentação, aos seis autarcas do Parque Natural da serra da Estrela (PNSE), de uma forma global, as medidas que estão preparadas para serem implementadas no âmbito dos levantamentos efetuados.

O autarca referiu que a reunião foi uma continuidade das anteriores e que “houve uma manifestação de boas vontades” por parte do Governo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Disse que no encontro ficou determinado que localmente haja “organização”, porque o Governo “está a fazer o seu trabalho” e “a mostrar e a manifestar o interesse, com algumas ideias já determinadas e definidas”.

“O Conselho de Ministros vai agora aprovar uma série de respostas, também financeiras e não só e, nós [autarcas] também temos que fazer o nosso trabalho para atenuar isto que foi uma tragédia que se abateu sobre a serra da Estrela”, declarou.

Carlos Ascensão disse esperar que no futuro possam ser “tiradas lições” do incêndio que este verão atingiu o PNSE e que sejam tomadas medidas para evitar que situações idênticas possam voltar a acontecer no território.

Ainda segundo este autarca do distrito da Guarda, o levantamento municipal apurou prejuízos no valor de 130 mil euros no concelho de Celorico da Beira, que foi atingido pelas chamas na área da freguesia de Linhares da Beira.

A serra da Estrela foi afetada por um incêndio que deflagrou no dia 6 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco) e que foi dado como dominado no dia 13.

O fogo sofreu uma reativação no dia 15 e foi considerado novamente dominado no dia 17 do mesmo mês, à noite.

As chamas estenderam-se ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira, e atingiram ainda o concelho de Belmonte, no distrito de Castelo Branco.

No dia 25, o Governo aprovou a declaração de situação de calamidade para o PNSE, afetado desde julho por fogos, conforme pedido pelos autarcas dos territórios atingidos.

A situação de calamidade foi já publicada em Diário da República e vai vigorar pelo período de um ano, para “efeitos de reposição da normalidade na respetiva área geográfica”.