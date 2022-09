Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Face às “derrotas em massa” sofridas por Moscovo na Ucrânia, o tenente-general Roman Berdnikov, líder do comando militar ocidental russo, foi afastado do cargo, avança o Ministério da Defesa ucraniano.

Foi uma curta passagem para Berdnikov, que tinha sido nomeado para o cargo a 26 de agosto, substituindo o tenente-general Sychevy, que, segundo as autoridades ucranianas só ocupou a posição por três semanas. Adiantam que o próximo líder do comando militar ocidental deverá ser o tenente-general Oleksander Lapin, mas por agora a Rússia não confirmou nem negou nenhuma destas mudanças.

De acordo com o The Independent, Berdnikov serviu como comandante de uma task force das Forças Armadas russas na Síria e, mais tarde, liderou tropas na região do Donbass.

Durante o fim de semana, a Ucrânia reclamou progressos significativos em territórios ocupados pela Rússia, com a reconquista de duas cidades importantes na região de Kharkiv: Izyum e Kupiansk. Com a justificação de que o exército está a “reagrupar” as tropas, o Ministério da Defesa confirmou a saída dos militares de Izyum, um ponto de abastecimento importante para a Rússia. No entanto, garante que se mantém a intenção de “acelerar os esforços em Donetsk” para “atingir os objetivos da operação militar especial” e “libertar” o Donbass.

Os progressos recentes resultaram de uma estratégia das Forças Armadas para enganar as forças russas. Para isso, a Ucrânia divulgou uma contraofensiva no sul do país com o objetivo de conseguir vencer os militares russos em Kharkiv, no nordeste do país. Fontes das forças especiais revelaram ao The Guardian que, enquanto divulgavam informações falsas ao longo de vários dias — e que foram mesmo difundidas pelos órgãos de comunicação social em todo o mundo —, orquestravam e desencadeavam um plano para surpreender os militares russos no ponto oposto. O plano culminou na reconquista de um terço da região ocupada em Kharkiv em apenas três dias.

Esta segunda-feira, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que as tropas ucranianas já reconquistaram seis mil quilómetros quadrados de território desde o início de setembro. A Rússia porém, permanece otimista numa vitória. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, garantiu que o país vai atingir os objetivos estabelecidos para a auto-proclamada “operação militar especial” na Ucrânia. Questionado sobre se, face aos avanços ucranianos, o presidente iria reforçar a mobilização, o porta-voz recusou responder, remetendo para o ministério da Defesa.