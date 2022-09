O ciclista australiano Richie Porte (INEOS) colocou esta terça-feira oficialmente um ponto final na sua carreira, depois de ter sido ‘impedido’ de o fazer na estrada, devido ao cancelamento da Volta à Grã-Bretanha após a morte da Rainha Isabel II.

“Não fazia ideia na altura, mas esta seria a última vez que iria assinar [o ‘livro de ponto’] antes de uma etapa como ciclista profissional. Fim de um capítulo de 13 anos na minha vida, com algumas das memórias mais incríveis”, escreveu o agora ex-corredor, numa publicação na rede social Twitter, ilustrada por uma fotografia que lhe foi tirada antes do início da quinta etapa da Volta a Grã-Bretanha.

I didn’t have a clue at the time but this would be the last time I would sign on before a stage as a professional cyclist. End of a 13 year chapter of my life & some of the most incredible memories. 1/3 pic.twitter.com/XbmecGoAYv

