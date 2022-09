A magia da Liga dos Campeões é que cada equipa não joga apenas o próprio jogo. Cada equipa joga também o jogo que se joga entre as outras duas equipas do grupo. Cada equipa joga também os pontos que as outras equipas conquistam, os golos que as outras equipas marcam e os resultados que as outras equipas alcançam. E, esta terça-feira, Sporting e FC Porto não eram exceção.

Do lado do Sporting, depois da histórica vitória contra o Tottenham em Alvalade e na liderança isolada do Grupo D com seis pontos, os leões olhavam para França e para a receção do Marselha ao Eintracht Frankfurt. As duas equipas precisavam urgentemente de pontuar depois de terem perdido na primeira jornada — e tinha ainda a motivação de poderem igualar os spurs, que ficaram com três pontos depois do desaire em Lisboa.

No fim, bastou um golo solitário de Lindstrøm na reta final da primeira parte (43′) para garantir a vitória ao Eintracht Frankfurt. Os alemães estão agora no terceiro lugar do grupo com os mesmos pontos que o Tottenham, embora com uma diferença de golos pior do que a dos ingleses, e o Marselha está na última posição e ainda sem pontos conquistados, vendo já muito difícil um eventual apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Do lado do FC Porto, a noite foi bem mais negra. Os dragões perderam com estrondo no Dragão frente ao Club Brugge e afundaram-se no último lugar do Grupo B com duas derrotas, sem qualquer ponto conquistado e também com possibilidades muito reduzidas de seguir em frente na liga milionária. Na outra partida do grupo, na Alemanha, defrontavam-se o Bayer Leverkusen que havia perdido com os belgas na primeira jornada e o Atl. Madrid que tinha vencido o FC Porto há uma semana.

Num jogo em que João Félix foi titular e saiu a 15 minutos do fim e Griezmann foi lançado naturalmente aos 63′, o Bayer Leverkusen garantiu a vitória já dentro dos derradeiros instantes. Robert Andrich, com assistência de Frimpong, abriu o marcador (84′) e Diaby aumentou a vantagem pouco depois (87′), assegurando os primeiros pontos aos alemães — e enterrando ainda mais o FC Porto. Atualmente, nas contas do Grupo B, o Clube Brugge é líder com seis pontos, seguindo-se o Bayer Leverkusen e o Atl. Madrid com três e só depois os dragões, com zero.