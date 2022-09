A chegada do tufão Muifa à costa leste da China causou esta quarta-feira interrupções no transporte aéreo, marítimo e terrestre, e obrigou à retirada de quase 720.000 pessoas, informou a imprensa local.

O tufão atingiu a província de Zhejiang às 12h00 (05h00 em Lisboa), com ventos e chuvas fortes.

A imprensa local informou que 719.000 pessoas foram retiradas em Zhejiang.

As autoridades chinesas preveem ondas entre seis e 10 metros de altura no Mar do Leste da China, entre as 12h00 de quarta e quinta-feira, informou o jornal The Paper.

Os ministérios da Defesa e da Emergência pediram às cidades portuárias de Zhoushan e Ningbo que tomem precauções antes da chegada da tempestade.

A cidade de Xangai, a capital financeira do país, suspendeu parte das operações no porto de Yangshan.

As previsões estimam que os ventos atingirão uma força máxima de nível 15 (entre 166 e 186 quilómetros por hora) em algumas áreas, até quinta-feira.

As autoridades marítimas pediram aos navios que operam nas águas da região que tenham extrema cautela. Mais de 11.000 barcos de pesca, que pescavam na costa de Zhejiang, retornaram à costa na terça-feira.

O tufão afetou também o tráfego aéreo no leste da China. 589 voos foram cancelados nos dois aeroportos de Xangai. O aeroporto da cidade de Ningbo cancelou todos os voos.

O aeroporto de Hangzhou, capital da província de Zhejiang, também registou vários cancelamentos, segundo portais especializados.

As ligações ferroviárias foram alteradas após o cancelamento de alguns dos serviços entre as principais cidades do leste do país, como Xangai, Hangzhou, Nanjing, Hefei, Wenzhou ou Jiaxing.

As aulas foram também suspensas em várias cidades.