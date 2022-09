Os deputados do PS ao parlamento dos Açores eleitos pelo Faial, Tiago Branco e Ana Luís, denunciaram esta quarta-feira a falta de médicos de família para acompanhar todos os utentes da ilha, situação que consideram “preocupante”.

Neste momento, estão cerca de três mil utentes desta unidade de saúde sem médico de família e isso é, naturalmente, uma situação que nos preocupa muito”, lamentou Tiago Branco, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha do Faial (USIF).

Os socialistas faialenses dizem também terem recebido frequentes “queixas” dos utentes da ilha, alguns dos quais se veem obrigados a aguardar por uma consulta aberta, desde as 06h30, para poderem ser atendidos por um médico.

O regime de consulta aberta, que tem sido utilizado para dar resposta a essa falta de médicos, também já não está a dar a resposta que se considera adequada”, advertiu Tiago Branco, acrescentando os problemas no setor da Saúde, na ilha do Faial, contrastam com o “discurso propagandista” do governo regional.