A Grécia rejeitou esta quarta-feira as acusações da vizinha Turquia, que na terça-feira indicou que seis migrantes, incluindo duas crianças, se afogaram no mar após serem repelidos pelas autoridades gregas.

“A Grécia nega qualquer envolvimento no presumível incidente mortal“, indicou esta tarde em mensagem no Twitter o ministro das Migrações grego, Notis Mitarachi.

Turkey continues to try to blame ???????? and the ???????? for their failure to protect their external borders. ???????? needs to provide protection to refugees in accordance with international law and not push them forward. Greece denies any involvement in the alleged fatal incident. https://t.co/JjfBGEltUX

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) September 14, 2022