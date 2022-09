Se utiliza transportes públicos diariamente em Lisboa deve saber que não há nenhuma aplicação que lhe diga com exatidão daqui a quantos minutos passa o próximo autocarro, elétrico ou, sequer, o metro. A solução acaba por ser sempre ficar na paragem à espera — e nem todas têm sequer o painel luminoso que indica o tempo que falta para chegar o próximo transporte. O objetivo da Transportes Metropolitanos de Lisboa, a marca que veio uniformizar todos os transportes na Área Metropolitana de Lisboa (mas que teve um pontapé de saída atribulado) é que possa saber qual o tempo de espera, atualizado ao minuto, para cada transporte.

Ora, para que tal aconteça são precisas duas coisas: aplicações que lhe disponibilizem a informação e que todos os operadores de transportes facultem essa informação em contínuo. Esta quarta-feira foi assinado um protocolo com a Moovit que resolve parte do problema, mas a recolha de informação e centralização para que possa estar disponível promete ser uma dor de cabeça.

Afinal, só no que diz respeito a autocarros há vários operadores (a Carris, a Barraqueiro Transportes, ou os Transportes Sul do Tejo, por exemplo), a que é preciso somar ainda, por exemplo, a CP, a Fertagus, a Transtejo ou o Metro Transportes Sul.

Depois do pára-arranca com a entrada em funcionamento em algumas áreas e o adiamento para o início do próximo ano as restantes, a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) não se compromete com datas para que a informação seja efetivamente dispensada em tempo real, como é objetivo, mas atira “para o final do ano”, ainda que com muita cautela.

Estamos longe de chegar aí, ainda não chegámos. É uma tarefa difícil a de que os operadores façam chegar a informação. É preciso garantir uma consistência de informação difícil de assegurar, é muito complexa”, reconhecia esta manhã na conferência de imprensa de assinatura do protocolo com a Moovit, Rui Lopo da administração da TML.

Mas a ambição da TML não se fica por aqui. A empresa quer também desenvolver uma aplicação que no futuro dê ao utilizador a hipótese de usar o próprio telemóvel para validar as viagens (mais uma vez, sem compromisso de datas, porque até os validadores a bordo dos transportes podem transformar-se num empecilho à utilização da aplicação).

Enquanto a informação não está disponível nas aplicações, os passageiros vão poder contar com mais 370 painéis de informação em tempo real nas paragens. Isto, claro, se as autarquias agilizarem nos pedidos de licenciamento que deram entrada “esta semana”. O objetivo é que estejam nas ruas até ao final do ano, mas o receio de atrasos faz com que a TML além de manter o otimismo, seja novamente cautelosa. “Mais tardar até ao final do ano, são painéis que complementam as Apps como a Moovit”, explicava Rui Lopo.

Para já, há a garantia de que as relações entre a TML e os vários operadores continuam “de boa saúde”, apesar de todas as dificuldades e incumprimentos contratuais que já ocorreram desde o início do contrato. Nos corredores lembra-se que se trata de uma “operação muito complexa para vários anos” e que é normal que haja falhas que nem o mais cuidado planeamento podia prever.