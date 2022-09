Siga aqui o nosso liveblog sobre as cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II:

O príncipe Harry não vai puder usar o habitual uniforme militar utilizado pelos homens da família real, avança o jornal britânico The Sun, nas cerimónias fúnebres em honra da rainha Isabel II. A decisão consta no protocolo da família real britânica que determina que apenas os membros da realeza poderão usar o uniforme durante as cerimónias reais. Harry e Meghan Markle perderam os títulos reais durante a primavera de 2020 depois da decisão de abandonarem os cargos de membros seniores da família real britânica.

“O príncipe Harry vai vestir um fraque durante os eventos em honra da sua avó. O serviço militar cumprido durante uma década não é determinado pelo uniforme que veste e pedimos respeitosamente que o foco se mantenha na vida e no legado da Sua Majestade Rainha Isabel II“, apelou o porta-voz do duque de Sussex.

Este não é o primeiro caso em que um membro da realeza britânica é impedido de utilizar o uniforme militar durante um dos cinco eventos reais em que o seu uso é exigido: também o príncipe André, filho de Isabel II, depois de ter perdido o direito a todos os títulos reais e militares que detinha na sequência do escândalo de abusos sexuais de menores envolvendo o milionário Jeffrey Epstein.