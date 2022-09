O PSD vai pedir a apreciação parlamentar do decreto do novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde, numa tentativa de travar o diploma. O vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Ricardo Batista Leite, diz ao Observador que o Governo aprovou o decreto em agosto por ser um “mês de férias” e deixar toda a discussão em “circuito fechado”. O deputado do PSD apela mesmo ao novo ministro, Manuel Pizarro, que sensibilize António Costa no sentido de travar o novo estatuto.

O pedido de apreciação social-democrata do decreto surge um dia depois de se saber que o Governo escolheu Fernando Araújo como novo CEO do SNS. Se o PSD conseguisse travar o novo estatuto na AR (o que é quase impossível porque o PS tem maioria no Parlamento), a regulamentação também cairia e não haveria CEO no SNS. No entanto, o pedido apreciação, sabe o Observador, já estava preparado e nada tem a ver com o nome de Fernando Araújo.

Mesmo sem hipóteses de sucesso, o PSD diz que a apreciação terá, pelo menos, o efeito de serem ouvidos sobre o assunto “a sociedade civil, os profissionais de saúde, as associações de doentes e os principais partidos de oposição”. Isto é necessário porque, reitera, “o Governo com maioria acha que pode fazer tudo nas costas do povo.”.

O vice-presidente da bancada do PSD diz ainda que o novo estatuto vai “num caminho que não resolve os problemas estruturais do serviço público de saúde” e não traz qualquer “melhoria do sistema de gestão e muito menos do financiamento do SNS”.