A saída das forças russas de alguns territórios na região de Kharkiv, recuperados pelos militares ucranianos, deixou para trás um rasto de destruição. Desde então começaram a surgir relatos de civis torturados durante os vários meses de ocupação. É o caso de Artem, um residente de Balakliya, que contou à BBC como foi torturado pelas forças russas, que o prenderam durante mais de 40 dias.

Tudo se terá passado na estação da polícia em Balakliya, que, segundo Artem, era usada pelos soldados russos como quartel militar. Foi para lá que o levaram depois de encontrarem uma fotografia do seu irmão, um soldado, vestido com o uniforme. Foi motivo suficiente para a detenção para aqueles que diz terem detido um homem por 25 dias apenas por ter uma bandeira ucraniana.

Da sua cela, conseguia ouvir os gritos dos outros prisioneiros. Segundo Artem, esse era o objetivo dos ocupantes, que desligavam o sistema de ventilação ruidoso do edifício para se certificarem disso. Durante o tempo que esteve detido foi torturado uma vez. “Obrigaram-me a segurar dois fios (…) Havia um gerador elétrico. Quanto mais rápido seguia, maior a voltagem. Eles disseram ‘se os largares, estás acabado’“.

Depois começaram as questões. Disseram que estava a mentir e começaram a rodar o gerador ainda mais e a voltagem aumentava.”

Jornalistas da BBC estiveram na prisão onde Artem foi detido. Numa das celas, o “Pai Nosso” estava rabiscado numa parede, onde também eram visíveis marcas que acompanhavam a passagem do tempo. A imagem foi entretanto divulgada pelo Ministério da Defesa da Ucrânia nas redes sociais. “A Câmara de tortura russa em Balakliya libertada. O Pai Nosso foi esculpido na parede por prisioneiros ucranianos. A Rússia deve ser responsabilizada por este flagrante genocídio“, pode ler-se na publicação.

russian torture chamber in liberated Balakliya.

The Lord's Prayer was carved on the wall by Ukrainian prisoners.

russia must be held accountable for this blatant genocide. pic.twitter.com/ObQJGjfEQw — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 14, 2022

Inna Sovsun, membro do Parlamento ucraniano, já tinha divulgado que as autoridades estão a encontrar cadáveres de civis com sinais de tortura nos territórios recém recuperados em Kharkiv. “Numa das localidades já foram encontrados quatro corpos com sinais de tortura. Lembram-se do massacre de Bucha? Isto está a acontecer ao longo do território ocupado”, denunciou através do Twitter.

Corpses of civilians were found in the recently liberated territories of #Kharkiv region.

In one of the villages, 4 corpses with signs of torture were already found.

Do you remember #BuchaMassacre? So, this is happening throughout the occupied territory.#KharkhivMassacre pic.twitter.com/ODEnsvyqW7 — Inna Sovsun (@InnaSovsun) September 12, 2022

O Ministério Público ucraniano já confirmou a notícia. Indica que a versão preliminar do inquérito aponta que as vítimas “foram mortas pelos militares russos” durante a ocupação da aldeia de Zaliznytchne. “Três deles tinham sido enterrados em propriedades familiares, o outro tinha sido enterrado no terreno junto à fábrica de asfalto, em frente à estação ferroviária” da aldeia, denunciaram.