Portugal e Espanha asseguraram esta quarta-feiura estar firmemente empenhados em continuar a apoiar a Ucrânia nos planos político, militar, financeiro e humanitário, numa reunião ministerial entre Portugal e Espanha no formato 2+2, dos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, salientou a “afinidade de pontos de vista, que potencia a relação bilateral mas também a capacidade de trabalho conjunto e de influência junto da União Europeia (UE), da NATO e de um quadro internacional mais amplo”.

Neste contexto, a ministra da Defesa, Helena Carreiras, disse que foi analisado o que os dois países podem fazer em conjunto “para reforçar e contribuir para iniciativas em curso, quer no âmbito da União Europeia, quer da NATO, relativamente ao apoio à Ucrânia“.

Tivemos ocasião de falar da questão da nova missão de assistência militar e da forma como ela poderá vir a desenrolar-se”, referiu a ministra da Defesa de Portugal, para logo depois a sua homóloga de Espanha, Margarita Robles, garantir que a ajuda “é não só para manter como para reforçar” nomeadamente no campo do treino militar.

Helena Carreiras adiantou que os quatro ministros falaram também da importância de reforçar a colaboração na “resposta aos défices de investimento em defesa e a necessidade de colocar as bases tecnológicas e industriais de defesa dos dois países em maior comunicação”.

Para aprofundar essa colaboração que já existe, avançou, foi agendada uma reunião “para tratar aspetos mais concretos no quadro europeu e no quadro da NATO”.

Vamos fazer tudo para que a paz volte, as tropas russas se retirem de onde nunca deviam ter entrado e seja preservada a integridade territorial da Ucrânia”, afirmou, por seu turno, o ministro das Relações Externas de Espanha, José Manuel Albares, frisando que a ajuda que Portugal e Espanha estão a dar está a ser muito útil.

A questão das conexões energéticas da Península Ibérica com França e o resto da Europa foi também abordada, com o ministro dos Negócios Estrangeiros português a sublinhar que “as propostas que Portugal e Espanha têm defendido estão a ganhar terreno“.

Neste tema, o chefe da diplomacia de Espanha referiu que “são propostas construtivas” para enfrentar a chantagem da Rússia de cortar o abastecimento energético, insistindo na necessidade de completar a ligação de gasoduto entre Espanha e França e sublinhando que com isto a Península Ibérica, que tem menos problemas de abastecimento, “está a ser solidária” com países mais dependentes.

O impacto da guerra da Ucrânia na segurança e abastecimento energético, mas também noutros domínios, centrou a reunião dedicada também aos desafios de segurança na vizinhança sul da Europa, a interligação entre o Conceito Estratégico da NATO, aprovado na cimeira de Madrid em junho passado, e a Bússola Estratégica da União Europeia, bem como o Indo-Pacífico.

Foi “uma reunião muito rica, muito densa, muito promissora para o futuro do relacionamento entre os nossos dois países” e sobre temas “de interesse comum, designadamente a forma como a guerra na Ucrânia está a ter impactos”, disse o ministro João Gomes Cravinho.

Ministra da Defesa assegura continuação do empenho de Portugal em missões internacionais

Já a ministra da Defesa Nacional disse que Portugal vai continuar empenhado numa variedade de missões militares internacionais, quer na fronteira leste da Aliança Atlântica quer noutros contextos, estando prevista para breve uma revisão dos destacamentos para 2023.

Helena Carreiras falava no final da cerimónia de receção da fragata Corte-Real, da Marinha Portuguesa, na Base Naval de Lisboa, após ter integrado, entre 25 de maio e 16 de setembro de 2022, a Força Naval da NATO “Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1)”, no Mar do Norte e Mar Báltico.

A nossa presença é fundamental para garantir a segurança para todos nós. Em breve vamos rever as missões para o próximo ano, mas a garantia é de que vamos manter este empenhamento tanto na União Europeia, como na NATO, como nas Nações Unidas“, disse.

A ministra adiantou que Portugal vai continuar a contribuir como tem feito até agora “com enorme crédito, prestígio e sucesso” considerando ainda que o atual contexto de guerra torna mais relevante o papel das Forças Armadas Portuguesas.

Numa intervenção dirigida à guarnição da fragata Corte Real, a ministra destacou a importância da missão desempenhada, no âmbito da NATO, classificando-a de “grande exigência e de extrema atualidade”.

Estamos todos cientes da complexidade do cenário com que nos deparamos no continente europeu, onde o vosso contributo é cada vez mais necessário enquanto medida ativa de dissuasão”, disse.

A função primária do Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), explicou, consiste em constituir uma capacidade naval permanente e de disponibilidade imediata para conduzir três operações militares para intervenção num largo espetro de atividades.

Helena Carreiras considerou que a participação da fragata Corte Real permitiu a Portugal “reafirmar-se como um aliado capaz, confiável e competente, contribuindo para uma resposta coletiva e eficaz às exigências do quadro estratégico atual, e assegurando que a segurança marítima permanece uma prioridade elevada da Aliança e dos parceiros europeus e norte-americanos”.

Esta foi a nona vez que a fragata Corte-Real fez parte desta força naval, destinada a contribuir para a segurança da Aliança Atlântica.

A participação da fragata “Corte-Real” nesta Força Naval Permanente da Aliança Atlântica enquadra-se no âmbito do empenhamento das Forças Armadas no domínio internacional, em apoio à ação externa do Estado no setor da Defesa, tendo em vista uma cooperação estruturada com organizações internacionais, nomeadamente através do emprego de Forças Nacionais Destacadas em ações no âmbito da segurança cooperativa ou coletiva.

A função primária do SNMG1 é dotar a NATO de uma capacidade naval permanente e de disponibilidade imediata para conduzir operações militares para intervenção num largo espetro de atividades, na realização de atividades de parceria e interoperabilidade com países amigos e parceiros e no apoio às atividades de transformação no âmbito da formação, treino e desenvolvimento de doutrina tática aliada, proporcionando uma variedade de opções de resposta militar, tanto para as operações em curso, como para situações de contingência.

A fragata “Corte-Real” é atualmente comandada pelo capitão-de-fragata Amaral Henriques e possui uma guarnição de 176 militares, incluindo duas equipas de segurança e uma equipa de mergulhadores-sapadores.