O Benfica partilhou esta quinta-feira uma imagem nas redes sociais em homenagem à criança de Famalicão, que foi impedida de entrar com a camisola do clube no estádio, no passado fim de semana. Na imagem vê-se todos os jogadores em tronco nu, exceto Otamendi, o capitão das águias.

???? O que sentes ninguém te pode tirar. Esta é a nossa pele! pic.twitter.com/QHfcp1cIlz — SL Benfica (@SLBenfica) September 15, 2022

O que sentes ninguém te pode tirar. Esta é a nossa pele”, é com esta mensagem, a acompanhar a foto, que o emblema da Luz reagiu ao tema que tem feito correr muita tinta ao longo desta semana.

No passado sábado, durante a deslocação do Benfica ao reduto do FC Famalicão, uma criança de dez anos foi proibida de usar uma camisola do clube no Municipal de Famalicão por ter bilhete para uma zona da bancada que deveria ser destinada só a adeptos da casa, sendo obrigada a ver o jogo de tronco nu.