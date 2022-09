Cinco telefilmes realizados por mulheres e cinco séries de ficção, inspiradas em histórias reais e obras literárias, vão estrear-se na estação pública de televisão nos próximos meses, segundo a nova programação apresentada pela RTP na quarta-feira.

Na área da ficção nacional, a RTP irá estrear cinco telefilmes, de um projeto da produtora UKbar Filmes intitulado “Contado por Mulheres”, no qual dez mulheres portuguesas assumem a realização de outros tantos filmes baseados em obras literárias e rodados numa dezena de localidades do Centro de Portugal.

Os primeiros cinco telefilmes a estrearem-se em antena são “A traição do padre Martinho”, de Ana Cunha, a partir de uma obra de Bernardo Santareno, “Quando o diabo reza”, de Fabiana Tavares, inspirado no romance homónimo de Mário de Carvalho, e “Os armários vazios”, de Cristina Carvalhal, adaptado de um romance de Maria Judite de Carvalho.

A eles juntam-se ainda os telefilmes “Os vivos, o morto e o peixe frito”, da atriz Daniela Ruah, a partir de um livro de Ondjaki, e “Vizinhas”, de Sofia Teixeira Gomes, sobre um conto de Teolinda Gersão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Das propostas de séries de ficção, a primeira a estrear pela RTP, no dia 21, é “Cuba Libre”, ficção histórica de Henrique Oliveira, baseada em factos reais, sobre Annie Silva Pais, filha do último diretor da PIDE. A série é protagonizada por Beatriz Godinho.

Publicado há quase 150 anos, o romance “O crime do Padre Amaro”, de Eça de Queirós, é adaptado, pela primeira vez, a uma série televisiva, com realização de Leonel Vieira, dividida em seis episódios. O elenco é encabeçado por José Condessa e Bárbara Branco.

Depois de ter estreado em sala de cinema no formato de longa-metragem, o projeto de João Botelho de adaptação do romance “O ano da morte de Ricardo Reis”, de Saramago, é agora vertido em minissérie de quatro episódios para a RTP.

A estação pública de televisão também vai estrear “Abandonados”, série de ficção histórica de Francisco Manso sobre a invasão japonesa de Timor-Leste, em 1942.

Rodada na Madeira, a série baseia-se no livro “Timor na Segunda Guerra Mundial – Diário do Tenente Pires”, do historiador António Monteiro Cardoso, tendo como fio condutor a vida do oficial português Manuel Pires, então administrador de Baucau, que tentou retirar o maior número possível de timorenses, portugueses e australianos do território, face à entrada dos japoneses.

Numa coprodução luso-espanhola, a RTP também vai exibir a série “Motel Valkirias”, um ‘thriller’ de Jorge Queiroga e Álex Sampaio sobre “a vida de três mulheres, com grandes problemas económicos e pessoais, que se cruzam de uma maneira fortuita, tendo como cenário um motel transfronteiriço entre a Galiza e Portugal”, descreve a estação pública.

Marina Mota, Maria João Bastos, Tomás Alves e Rui Morisson estão entre os atores desta produção.

Nos próximos meses, a RTP irá ainda acolher “Viagem a Portugal”, um programa conduzido pelo humorista brasileiro Fábio Porchat, a partir da obra homónima do escritor José Saramago. Este é um projeto que se enquadra nas comemorações do centenário do Nobel da Literatura.

Leia também: